صحة الديوانية تعلن موقفها التلقيحي لحملة التطعيم الوطنية ضد الحصبة

2024-04-21 15:36:01 - المصدر: واع

الديوانية - واع - صفات العزاوي

أعلنت دائرة صحة الديوانية، اليوم الأحد، عن الموقف التلقيحي خلال الخمسة أيام الأولى من الحملة الوطنية الكبرى للقاح الحصبة المختلطة في المدارس الابتدائية، فيما أكدت تلقيح 56% من المستهدفين.

وقالت مديرة شعبة الصحة المدرسية نزهت جساب البديري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الفرق الصحية التابعة لدائرة صحة الديوانية واصلت حملة التطعيم بلقاح الحصبة المختلطة لتلاميذ المدارس الابتدائية ورياض الأطفال ضمن الرقعة الجغرافية لكل مركز صحي بالاشتراك مع وحدات الصحة المدرسية وتعزيز الصحة والتي تشمل الفئات العمرية من عمر 6 سنوات ولغاية 12 سنة لمنع انتشار هذا المرض وللحفاظ على سلامة الأطفال".

وأضافت البديري، أن "الموقف التلقيحي لتلاميذ المدارس بلقاح الحصبة خلال الخمسة أيام الأولى من الحملة الوطنية الكبرى هو (141185) وبنسبة 56% من عدد التلاميذ في محافظة الديوانية"، لافتة إلى أن "الحملة مستمرة ولمدة 10 أيام فعلية".