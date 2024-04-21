العدل تباشر عملية شطر مديرية التنفيذ في محافظة كركوك

2024-04-21 15:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، المباشرة بعملية شطر مديرية التنفيذ في محافظة كركوك إلى مديريتين.

وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (وع)، أن "مدير عام دائرة التنفيذ راستي يوسف حميد، أجرى زيارة ميدانية إلى محافظة كركوك، للوقوف على الإجراءات المتخذة في تنفيذ عملية شطر مديرية التنفيذ في المحافظة إلى مديريتين".

وقال حميد: إنه "تم إيجاد بناية ملائمة لاستقبال المراجعين في المديرية الجديدة، وسيتم تجهيزها بوسائل إلكترونية حديثة لاستخراج الأضابير وتسيير المعاملات".

وتابع أن "دائرته أتمت تسديد مستحقات أجراء التنظيف، وكذلك تمويل المديريات بالمبالغ المطلوبة لشراء القرطاسية والأثاث المعدني وأجور الممثلين القانونيين وغيرها".

ولفت إلى أن "ذلك يأتي بناءً على توجيهات وزير العدل بتخفيف الزخم على الدوائر العدلية بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان حقوقهم وسرعة إنجاز معاملاتهم".