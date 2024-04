2024-04-21 15:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:قالت دائرة انواء الناصرية ان الاجواء في محافظة ذي قار ستكون غامة الى غائم جزئي نتيجة منخفض قادم من البحر الأحمر .وذكر مدير الدائرة احمد كريم لشبكة اخبار الناصرية ، ان فرصة هطول الامطار ضعيفة تتركز جنوب الناصرية، باجواء غائمة الى غائم جزئي في بعض مناطق المحافظة نتيجة...

The post اجواء الناصرية غائمة نتيجة منخفض جوي وفرصة لتساقط امطار خفيفة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.