عبر إذاعة الناصرية.. مجلس ذي قار يعلن خلو المحافظة من النشاطات الإشعاعية

2024-04-21 15:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: اعلن رئيس لجنة الصحة والبيئة، في مجلس محافظة ذي قار، أحمد الخفاجي عن خلو المحافظة من الناشاطات الإشعاعية. وقال الخفاجي، في حديث لـ”إذاعة الناصرية”، إن “محافظة ذي قار بكل مدنها وقراها خالية بشكل كامل من أي نشاط إشعاعي ملوث وضار بالصحة العامة”. وأضاف أن “تظافر الجهود المبذولة...

