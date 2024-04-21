2024-04-21 16:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

الكمارك ... تستحصل الموافقات الأصولية لأستكمال تسجيل السيارات وفق المادة ( ٤٨ ) من قانون الموازنة الأتحادية رقم(٢٣) لسنة ٢٠٢١ للمواطنين الذين شرعوا بأجراءات التسجيل سابقا .

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بعد جهود حثيثة ومتابعة مستمرة من قبل مدير عام الهيئة العامة للكمارك المستشار حسن العكيلي واستجابة لمناشدات عدد كبير من المواطنين ، شرعت الهيئة بأستكمال اجراءات تسجيل السيارات استنادا لأحكام المادة ٤٨ من قانون الموازنة الأتحادية رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢١ .





حيث وجهت الهيئة ، جميع المشمولين بالمادة (٤٨) من قانون الموازنة الأتحادية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢١ ممن يثبت مراجعتهم الدوائر الرسمية من خلال الوثائق الرسمية التي تثبت شروعه بأجراءات التسجيل .





وحثت المواطنين المشمولين بمراجعة مديريات المناطق الكمركية للسير قدما في انجاز المعاملة الكمركية وفقا لآلية تنفيذ الضوابط الخاصة بالمادة (٤٨) المقرة من قبل مديرية المرور العامة بموجب المحضر المعد لهذا الغرض .

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الهيئة العامة للكمارك

قسم الأعلام والأتصال الحكومي

٢١ نيسان ٢٠٢٤.