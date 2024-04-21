المرور تعلن قرب إطلاق التطبيق الذكي

2024-04-21 16:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت مديرية المرور العامة، الأحد، قرب إطلاق تطبيق المرور الذكي على الهواتف النقالة، فيما حددت مهامه. وقال المتحدث باسم المديرية المقدم محمد حسون، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن مديرية المرور العامة لديها الكثير من المقترحات التي تخدم المواطن، بعضها سيدخل حيز التنفيذ خلال الفترة القليلة القادمة. وأشار إلى، أنه سيتم إطلاق تطبيق المرور الذكي على الهواتف النقالة، الذي يمكن من خلاله التعرف على المخالفات المرورية، وكذلك الاطلاع على كل ما يخص عمل مديرية المرور.