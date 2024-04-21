اليونسكو تشرع بتنفيذ مراحل متقدمة من مشروع "كسر حاجز الصمت" في إقليم كردستان

2024-04-21 16:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

شرع مكتب اليونسكو في العراق، بتنفيذ مراحل متقدمة من مشروع "كسر حاجز الصمت" في إقليم كردستان.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مكتب اليونسكو في العراق نظم جلسات عمل وورشة متخصصة مع شركاء في حكومة إقليم كردستان العراق وبعض المؤسسات الإعلامية كجزء من المرحلة الثانية من مشروع "كسر حاجز الصمت" للعام 2024"، مبيناً أن "الورشة ناقشت قطاع الاتصالات والمعلومات في العراق بالتعاون مع المكتب الإعلامي الحكومي في إقليم كردستان العراق، إضافة الى خطة العمل للأنشطة المتبقية للمشروع".

وذكر أن "اليونسكو ستركز على تدريب موظفي الأمن والقضاة وممثلي حقوق الإنسان في إقليم كردستان العراق على المعايير العالمية لسلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب"، موضحاً أنه "تم التوصل إلى اتفاق لإطلاق خارطة طريق للأنشطة المتبقية لمشروع "كسر حاجز الصمت" الذي تموله السفارة الهولندية في العراق، وسيتم التوقيع على وثيقة المصادقة في النصف الأول من شهر أيار".

وتابع أنه "سيتم تدريب ضباط الشرطة في الإقليم على آليات حماية الصحفيين".

من ناحية أخرى، ذكر المراسل أن "ممثل اليونسكو عقد ثلاثة اجتماعات مع مؤسسات إعلامية مختلفة، والتي ستكون جزءاً من وسائل الإعلام المعنية بمخرجات مشروع "كسر حاجز الصمت".

وفي هذا السياق، أشار الى أن "فريق مؤسسة بابل الإعلامية تلقى تدريباً على آليات السلامة والأمن والحماية الرقمية وسط النمو السريع لتطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي".