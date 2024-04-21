2024-04-21 16:42:07 - المصدر: منصة إيشان

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، الأحد، تعليقًا على التصعيد الأخير بين بلاده وإسرائيل: إن “المهم هو إثبات قدرة قواتنا المسلحة”، داعيًا إلى “مواصلة ابتكار الأسلحة والأساليب الحديثة في مواجهة العدو”، على حد قوله. وذكر خامنئي أن مسألة عدد الصواريخ التي أطلقت والصواريخ التي أصابت الأهداف لا تعد أساسية في هذه العملية، في إشارة إلى […]

ظهرت المقالة خامنئي يدعو لمواصلة ابتكار الأسلحة والأساليب الحديثة في مواجهة “العدو” أولاً على Eishan.