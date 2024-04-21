الفيضانات تغمر القرى في الصين وإجلاء أكثر من 82 ألف شخص

2024-04-21 16:54:07 - المصدر: قناة الثامنة

ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية أن عواصف مطرية غزيرة اجتاحت أجزاء من مقاطعتي قوانغدونغ وقوانغشي بجنوب الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أدى إلى غمر المناطق الريفية ومحاصرة السكان المحليين. وغمرت الأمطار الغزيرة المستمرة التي بدأت يوم الجمعة عدة مناطق في تشينغيوان حيث غمرت المياه الأراضي الزراعية وعدد من المنازل. وقالت قناة CCTV إن منسوب المياه في إحدى القرى وصل إلى ثلاثة أمتار على الأقل، لكن تم إجلاء القرويين قبل حدوث الفيضانات. وحتى بعد ظهر يوم الأحد، تم إجلاء أكثر من 82 ألف شخص في مقاطعة قوانغدونغ، وفقًا لتقارير CCTV. وتوقعت السلطات المحلية أن تصل ذروة الفيضان مساء الأحد، كما