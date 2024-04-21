اكتشاف مقبرتين جماعيتين في غزة تضمان مئات الجثث

2024-04-21 16:54:07 - المصدر: قناة الثامنة

أفاد المتحدث الحكومي في قطاع غزة إسماعيل ثوابتة الاحد باكتشاف مقبرتين جماعيتين بمستشفى ناصر في خان يونس تضمان مئات الجثث. وقال ثوابتة إن اسرائيل أعدت مقبرة داخل أسوار مجمع ناصر لإخفاء جرائمها، مرجحا وجود 700 شهيد في مقابر جماعية أعدمهم الجيش الاسرائيلي داخل مجمع ناصر، جنوب قطاع غزة ، لافتا إلى العثور على جثث دون رؤوس وأجساد دون جلود وبعضهم سرقت أعضاؤهم، بحسب قوله. واشار الى احتمال وجود المزيد من المقابر الجماعية، معتبرا أن الجيش الاسرائيلي أعدم العشرات من النازحين والجرحى والمرضى والطواقم الطبية، وأن مصير عشرات ممن كانوا بمجمع ناصر لا يزال مجهولا بعد انسحابهم. وطالب المتحدث باسم حكومة