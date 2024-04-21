البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 277 مليون دولار في مزاد العملة

2024-04-21 17:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الأحد، أكثر من 277 مليون دولار في مزاد بيع العملة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 277 مليوناً و17 ألفاً و705 دولارات، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسلنا أن معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 263 مليوناً و787 ألفاً و705 دولارات، مرتفعة بنسبة 96% عن المبيعات النقدية البالغة 13 مليوناً و230 ألف دولار.

وأشار إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها أربعة مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 16 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 25 شركة.