2024-04-21 17:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نوهت ادارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاحد (21 نيسان 2024)، بشأن نيتها إطلاق مدفع صوتي تجريبي تحضيرا لاستقبال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يوم غد الاثنين.

وقالت الادارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، تسترعي إهتمام المواطنين الى أنه سيجري إطلاق مدفع صوتي تجريبي في الجانب العسكري ضمن مطار بغداد الدولي، في إطار التحضيرات البروتوكولية لاستقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي من المقرر أن يصل العراق يوم غد الإثنين".

واضافت، ان "اطلاق 21 طلقة مدفعية، يعتبر من البروتكولات والقواعد المتوارثة لدى مراسم استقبال كبار الشخصيات السياسية بين الدول".