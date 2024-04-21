ستة أوسمة ملونة للعراق البارالمبي في بطولة النادي الوطني بتنس الطاولة

2024-04-21 17:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحصل منتخب تنس الطاولة العراقي البارالمبي المشارك في بطولة النادي الوطني في الاردن والمؤهلة الى أولمبياد باريس 2024 على ستة اوسمة ملونة منها ثلاثة ذهب وفضيتين وبرونزية واحدة في منافسات الفردي .وقال رئيس وفد اتحاد التنس نسيم الشمري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " اللاعبين منتظر فاروق ورسول جعفر وهديل علي حصلوا على الميدالية الذهبية، فيما نال اللاعب عبد الرحمن حكمت على الميدالية الفضية ".وأضاف، أن " اللاعبة نجلة عماد حصلت على الميدالية الفضية دمج من فئه (6) ولغاية فئة (10) ، بينما حصل اللاعب علي عبدالأمير على الميدالية البرونزية دمج فئة (2) مع (3)".وأوضح أن " منافسات الزوجي والمختلط ستنطلق يوم غدٍ الاثنين".