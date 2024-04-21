بكلمة واحدة.. مبابي يحسم مستقبله مع باريس

2024-04-21 17:42:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحسم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي (كيليان مبابي) موقفه النهائي بشأن مستقبله مع الفريق.ورد مبابي عبر برنامج تيليفوت بقناة TF1 الفرنسية، على سؤال حول مدى تأثير الفوز العريض على برشلونة (4-1) على قراره النهائي بشأن مستقبله، بالقول: "لا".وأضافت القناة الفرنسية، أن كيليان قرر في كانون الأول الماضي، الرحيل عن بي إس جي بنهاية تعاقده الحالي في 30 حزيران المقبل، لينضم إلى ريال مدريد بصفقة انتقال حر.وتابعت:"من غير المرجح أن يعلن مبابي عن قراره النهائي، في ظل احتمالية المواجهة المباشرة بين الريال وبي إس جي في نهائي دوري أبطال أوروبا".وأكدت أن مبابي (25 عاماً) استقر بالفعل على الرحيل عن بي إس جي، ويتبقى موعد الإعلان الرسمي لقراره.ويلعب قائد منتخب فرنسا بصفوف الفريق الباريسي منذ صيف 2017، عندما انتقل من موناكو مقابل 180 مليون يورو.المصدر : كورة