وفد تنس العراق يتوجه إلى الأردن للمشاركة بغرب آسيا

2024-04-21 17:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ غادر وفد المنتخب العراقي للتنس، يوم الأحد، متوجهاً إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في بطولة غرب آسيا للفئة 12 سنة، خلال الفترة الممتدة من 23-28 من شهر نيسان 2024 .

وتألف المنتخب العراقي من اللاعبين حسن علي حاتم، وفيصل طلال بدر، وأحمد محيي عذاب، بقيادة المدرب محمد فيصل.

وقال رئيس الاتحاد العراقي سيف العگيلي، إن "الاتحاد اختار ثلاثة لاعبين لتمثيل تنس العراق في بطولة غرب اسيا في ضوء منافسات جرت في بغداد لتسعة مصنفين"، مضيفاً أن "اللاعبين دخلوا بمعسكر تدريبي في بغداد لمدة أسبوعين قبل التوجه اليوم إلى الأردن للمشاركة في المنافسات المقبلة".

وأوضح العكيلي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الاتحاد وضمن برنامجه الذي وضعه، أولى اهتماماً كبيراً للاعبي الفئات العمرية، بغية تأسيس قاعدة جيدة للعبة، وبناء منتخب أول قوي قادر على المنافسة في بطولات دولية مقبلة".