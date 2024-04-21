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التربية تعلن المواضيع الداخلة في فحص مادتي الإسلامية والعربية للدراسة المتوسطة

التربية تعلن المواضيع الداخلة في فحص مادتي الإسلامية والعربية للدراسة المتوسطة
التربية تعلن المواضيع الداخلة في فحص مادتي الإسلامية والعربية للدراسة المتوسطة
2024-04-21 17:48:01 - المصدر: واع
بغداد- واع
أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، عن المواضيع الداخلة في فحص مادتي الإسلامية والعربية للدراسة المتوسطة.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة الدائمة للامتحانات العامة أعلنت المواضيع الداخلة في فحص مادة ( التربية الإسلامية واللغة العربية )  للامتحانات العامة للدراسة المتوسطة للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤  في الكتاب المنشور أدناه".



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