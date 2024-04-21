التربية تعلن المواضيع الداخلة في فحص مادتي الإسلامية والعربية للدراسة المتوسطة
2024-04-21 17:48:01 - المصدر: واع
بغداد- واع
أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، عن المواضيع الداخلة في فحص مادتي الإسلامية والعربية للدراسة المتوسطة.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة الدائمة للامتحانات العامة أعلنت المواضيع الداخلة في فحص مادة ( التربية الإسلامية واللغة العربية ) للامتحانات العامة للدراسة المتوسطة للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ في الكتاب المنشور أدناه".
أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، عن المواضيع الداخلة في فحص مادتي الإسلامية والعربية للدراسة المتوسطة.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة الدائمة للامتحانات العامة أعلنت المواضيع الداخلة في فحص مادة ( التربية الإسلامية واللغة العربية ) للامتحانات العامة للدراسة المتوسطة للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ في الكتاب المنشور أدناه".