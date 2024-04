ضمن 12 مجلة عراقية فقط.. مجلة كلية العلوم بجامعة ذي قار تنضم لموقع SHERPA ROMEO للبحث العلمي

2024-04-21 17:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن الموقع الرسمي لجامعة ذي قار، اليوم الأحد، أن مجلة كلية العلوم التابعة لها انضمت رسميا لموقع SHERPA ROMEO الخاص بنشر الابحاث العلمية.و قال الموقع الرسمي في بيان له تلقته “شبكة أخبار الناصرية”، إن “مجلة كلية العلوم التابعة لها انضمت رسميا لموقع SHERPA ROMEO الخاص بنشر الابحاث العلمية”.وأوضح...

