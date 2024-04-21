2024-04-21 18:00:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت إدارة مطار بغداد، اليوم الاحد، عن إطلاق 21 طلقة مدفعية لاستقبال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اثناء وصوله إلى العراق غداً الاثنين، في زيارة رسمية. وقالت الإدارة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إنه “سيجري إطلاق مدفعي صوتي تجريبي في الجانب العسكري ضمن مطار بغداد الدولي، في إطار التحضيرات البروتوكولية لاستقبال الرئيس التركي رجب طيب […]

ظهرت المقالة تحذير رسمي يوجه إلى أهالي بغداد يستبق زيارة أردوغان للعراق يوم غد أولاً على Eishan.