2024-04-21 18:00:08 - المصدر: منصة إيشان

عند الساعة الواحدة من فجر يوم السبت ومن دون سابق إنذار، دوت انفجارات عنيفة في قاعدة كالسو شمالي بابل، راح ضحيتها شخص وأصيب 8 آخرين. قاعدة كالسو تقع قرب الطريق الدولي في بابل جنوب بغداد، وتشغلها حاليا قوات تابعة للحشد الشعبي والجيش العراقي. وهذه القاعدة أقامها الأميركيون بعد غزوهم للعراق عام 2003، وفي تلك الحقبة […]

ظهرت المقالة حادثة كالسو والهجوم الغامض.. يومان على الاستهداف والحقيقة ما زالت مغيّبة أولاً على Eishan.