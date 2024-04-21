اخبار العراق الان

الرئيسيةمنصة إيشاناخبار العراق السياسية › حادثة كالسو والهجوم الغامض.. يومان على الاستهداف والحقيقة ما زالت مغيّبة

حادثة كالسو والهجوم الغامض.. يومان على الاستهداف والحقيقة ما زالت مغيّبة

حادثة كالسو والهجوم الغامض.. يومان على الاستهداف والحقيقة ما زالت مغيّبة
حادثة كالسو والهجوم الغامض.. يومان على الاستهداف والحقيقة ما زالت مغيّبة
2024-04-21 18:00:08 - المصدر: منصة إيشان

عند الساعة الواحدة من فجر يوم السبت ومن دون سابق إنذار، دوت انفجارات عنيفة في قاعدة كالسو شمالي بابل، راح ضحيتها شخص وأصيب 8 آخرين. قاعدة كالسو تقع قرب الطريق الدولي في بابل جنوب بغداد، وتشغلها حاليا قوات تابعة للحشد الشعبي والجيش العراقي. وهذه القاعدة أقامها الأميركيون بعد غزوهم للعراق عام 2003، وفي تلك الحقبة […]

ظهرت المقالة حادثة كالسو والهجوم الغامض.. يومان على الاستهداف والحقيقة ما زالت مغيّبة أولاً على Eishan.

واصل المتابعة على منصة إيشان