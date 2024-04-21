مجلس بغداد يتعهد: مستعدون للصيف والمواطن سيلمس التغيير بتجهيز الكهرباء والماء

2024-04-21 18:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد (21 نيسان 2024)، ان "الحكومة المحلية في العاصمة انهت كل الاستعدادات من أجل استقبال فصل الصيف".

وقال عضو المجلس علي المشهداني، لـ"بغداد اليوم"، ان "حكومة بغداد المحلية انهت كل الاستعدادات من أجل استقبال فصل الصيف، خاصة المتعلقة بالخدمات الأساسية من الماء والكهرباء، مع وجود اهتمام كبير بهذه الملفات خاصة في مناطق اطراف العاصمة المختلفة".

وأضاف، ان "المواطن سوف يلمس تغييرا واضحا بمستوى الخدمات المقدمة له خلال هذا الصيف تختلف عن السنوات الماضية، لوجود خطط حكومية خدمية سنعمل على تطبيقها خلال المرحلة المقبلة"، مؤكدا على وجود "تواصل مستمر بين مجلس المحافظة والحكومة المحلية وكذلك مع الجهات الحكومية الاتحادية بهدف انهاء أي ازمة يعاني منها المواطنين خلال فصل الصيف".

وسبق لاعضاء في مجلس بغداد، قد أكدوا بأن أولوية العمل في المجلس ستكون لتطوير واقع الخدمات الأساسية والضرورية في عموم العاصمة خلال المرحلة المقبلة.

وقالت عضو المجلس علا التميمي، لـ"بغداد اليوم"، "اننا سنعمل من خلال مجلس محافظة بغداد على تطوير واقع الخدمات الأساسية والضرورية في عموم العاصمة خلال المرحلة المقبلة، خاصة المتعلقة بشبكات المجاري والصرف الصحي والشوارع، إضافة الى حسم ملف التجاوزات والعشوائيات والسكن الزراعي".

وبينت التميمي "اننا سنعمل بشكل شديد على الرقابة على عمل الحكومة المحلية في بغداد وكذلك الدوائر الخدمية، وسنراقب كل كبيرة وصغيرة، فلا يمكن نجاح أي عمل دون وجود الرقابة والمتابعة".

فيما أكد عضو المجلس نورا الجحيشي، لـ “بغداد اليوم"، إن "مجلس محافظة بغداد قسم اعضاءه من اجل اجراء جولات ميدانية لكافة الدوائر الخدمية في العاصمة من اجل تقليل معاناة الموطنين خاصة مع قرب الصيف خاصة بملف الكهرباء والمياه، وكذلك الخدمات الأساسية الأخرى".

وأضافت، ان "معاناة المواطنين ترتفع بشكل كبير في فصل الصيف، ولهذا ستكون لنا جولات ميدانية بهدف تقليل تلك المعاناة، فوجود مجلس المحافظة سيكون عامل مهمة في تقليل تلك المعاناة، التي يعاني منها المواطن البغدادي منذ سنين طويلة دون حلول".