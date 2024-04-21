2024-04-21 18:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت رئاسة جامعة السليمانية بإقليم كوردستان، اليوم الأحد، تأمين قريق تصوير وكاميرات لتصوير الطلبة الخريجين بدلاً من التعاقد مع شركات لتوثيق احتفال التخرج، في بادرة هي الأولى من نوعها مراعاة للأوضاع المالية للطلبة.

وكتب نائب رئيس جامعة السليمانية بيشرو حمه جان، على موقع الجامعة وتابعته وكالة شفق نيوز، أنه يبلغ جميع طلبة المرحلة المنتهية في كليات الجامعة أنه من أجل مراعاة الأوضاع المالية للطلبة، ولأول مرة بدلاً عن الشركات تقوم رئاسة جامعة السليمانية بتأمين فريق للتصوير وكاميرات لتصوير الخريجين.

وأوضح حمه جان أن الصور ستنشر على الموقع الرسمي للجامعة وبإمكان الطلبة الحصول عليها من الموقع.

وكان نائب رئيس جامعة السليمانية لشؤون الطلبة بيشرو حمه جان، قد صرح أمس السبت، إنه فيما يخص مناسبة حفل التخرج هذا العام، لا يستطيع الطلاب القيام بأي أنشطة أخرى داخل الجامعة باستثناء صور التخرج.

وقال إنه في العام الماضي وفي نهاية حفلات التخرج وبناء على طلب عدد من الطلاب، قدمنا مقترحاً إلى مجلس الجامعة بشأن شكل حفلات التخرج، لافتاً إلى أن المجلس أصدر قراراً بمنع الطلاب من إدخال المأكولات والحلويات والزينة والهدايا والسيارات إلى الجامعة.

وكشف أنه تم إبلاغ الطلاب بعدم السماح بإحضار الكاميرات الطائرة (fly cam)، ويمكن للطلاب الحضور إلى الجامعة لالتقاط الصور والبقاء طالما يحتاجون لالتقاط الصور، ثم لهم الحرية في إقامة الأنشطة والاحتفالات خارج الجامعة.