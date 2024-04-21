تركيا: عملية شحن البضائع ستنخفض إلى 25 يوما عند اكمال طريق التنمية مع العراق

2024-04-21 18:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد وزير المواصلات والبنى التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، الأحد، أن عملية شحن البضائع ستنخفض إلى 25 يوما عند اكتمال مشروع طريق التنمية الذي يمر من العراق والأراضي التركية. ونقلت الأناضول عن أورال أوغلو قوله، أن حركة السفن التي تمر عبر قناة السويس تستغرق 35 يوما، وأكثر من 45 يوما عبر رأس الرجاء الصالح، أما عند اكتمال طريق التنمية فإن الوقت سينخفض إلى 25 يوما. وأضاف أورال أوغلو إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور العراق غدا الاثنين، وأن مشروع طريق التنمية سيكون على رأس أولويات جدول الأعمال. وتابع أن المرحلة الأولى من المشروع سيتم تشغيلها العام المقبل، مشيرا إلى أنهم يخططون لبناء 1200 كم من السكك الحديدية والطرق السريعة ونقل الطاقة وخط للاتصالات ضمن نطاق المشروع. ولفت أنه في إطار المشروع سيتم بناء خط سكة حديد من قرية أوفاكوي الحدودية مع العراق إلى أوروبا، مؤكدا أن مشاريع النقل الوطنية والدولية لها أهمية حيوية لتركيا. وأشار الى أن مشروع طريق التنمية يسير بشكل أسرع مما يتوقعون، وأن تقدما كبيرا يتم إحرازه من خلال الزيارات المتبادلة كل شهر بين البلدين. ومشروع طريق التنمية، طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، ويبلغ طول الطريق وسكة الحديد 1200 كيلومترا داخل العراق، ويهدف المشروع إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج. وفي وقت سابق من اليوم الأحد، شخَّصت صحيفة ديلي صباح التركية، اليوم الأحد، التوترات الحاصلة بين بغداد وأنقرة، مشيرة الى أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم غد الاثنين الى العاصمة العراقية بغداد ستعزز العلاقات الثنائية بين البلدين وستناقش مشروع طريق التنمية وآلية استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط أنابيب جيهان التركي. وكتبت الصحيفة التركية، تقريراً ترجمته الغد برس، ذكرت فيه أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق بعد أكثر من عقد من الزمن من المتوقع أن تؤدي إلى تعزيز العلاقات الثنائية وإضافة زخم لمشروع ضخم للبنية التحتية يُنظر إليه على أنه حلقة وصل بين آسيا وأوروبا. وتابعت، أن العراق هو الحليف التجاري الرئيسي لتركيا في المنطقة على الرغم من توتر العلاقات بسبب ما تعتبره أنقرة عدم تعاون بغداد الكافي في حربها ضد جماعة حزب العمال الكردستاني ، فضلا عن الخلاف حول صادرات النفط. ويوم الجمعة الماضي، حدد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، موعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى العراق، مشيراً الى أن زيارته ليست عابرة. وقال السوداني آنذاك خلال حوار في المجلس الأطلسي بواشنطن، تابعته الغد برس، إن الرئيس التركي سيزور العراق يوم الإثنين، وزيارته ليست زيارة عابرة، ولأول مرة نجد هناك رغبة حقيقية بين العراق وتركيا بالذهاب إلى الحلول وليس ترحيل للملفات.