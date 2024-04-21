2024-04-21 18:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، ان بلاده ستوقع 20 اتفاقية مع العراق بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب اردوغان. وقال فيدان في مؤتمر صحفي نقلته وكالة يني شفق التركية: هدفنا تطوير العلاقات مع العراق بحيث يكون الاستقرار الإقليمي والازدهار والتنمية ممكنا من اجل إضفاء طابع مؤسسي على علاقاتنا وبذل ما بوسعنا لتطوير النظام والازدهار في المنطقة. وأضاف ان العراق وتركيا بينهما أعمال جارية منذ فترة طويلة تتعلق بمجالات الأمن والطاقة والزراعة والمياه والزراعة والصحة والتعليم. وتابع فيدان: أتممنا الاتفاقات الأولية لتوقيع أكثر من 20 اتفاقية خلال زيارة رئيسنا إلى بغداد، لافتاً الى ان الرئيس التركي سيتوجه إلى بغداد وأربيل يوم غد الاثنين. وأوضح أن أردوغان سيلتقي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بغداد حيث سيُعقد اجتماع عمل، منوهاً انه سيتم التوقيع على الاتفاقيات بعد ذلك.