2024-04-21 18:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يوم الأحد، عن جدول أعمال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى بغداد وأربيل، المقررة غداً الاثنين، لافتاً إلى أنها ستشهد توقيع اتفاقية إطار استراتيجي ستصبح بمثابة خارطة طريق للعلاقات الثنائية.

وقال فيدان في تصريحات صحفية: "اكتملت الاستعدادات، وتم التوصل إلى تفاهمات مبدئية لتوقيع أكثر من 20 اتفاقية خلال زيارة الرئيس أردوغان للعراق، ومن المخطط له التوقيع على اتفاقية إطارية استراتيجية، ستشكل خارطة طريق للعلاقات الثنائية".

وأضاف أن "تركيا تعتزم تطوير التعاون مع العراق في مختلف المجالات بما فيها مكافحة الإرهاب"، مشيراً إلى أن "مثل هذا التعاون مهم للأمن الإقليمي، وستصبح العلاقات بين العراق وتركيا مثالية في المنطقة".

وكانت مصادر مطلعة، أبلغت وكالة شفق نيوز، بأن أردوغان، سيوقع نحو 37 مذكرة تفاهم متعددة الجوانب، أهمها المذكرة الإطارية الإستراتيجية للتعاون بين البلدين، والتي تتفرع منها خمس لجان، كالاتي: الأمنية، المياه، الاقتصادية، الطاقة، النقل.

ويزور أردوغان العاصمة بغداد بعد زيارة أجراها عام 2011، وتركز المحادثات العراقية التركية حول ملفات أمنية وعسكرية واقتصادية، بالإضافة إلى توسيع التعاون التجاري.

وتقول تركيا إنها تسعى إلى الحصول على تعاون أكبر من بغداد في حربها ضد حزب العمال الكوردستاني، وهو ملف زاد من توتر العلاقات بين البلدين بسبب العمليات العسكرية التركية في شمال العراق، فضلا عن الخلافات حول صادرات النفط وتقاسم إمدادات المياه الشحيحة.

ويمثل النزاع حول صادرات النفط من اقليم كوردستان شائكة بشكل خاص، ويختلف الجانبان بشأن استئناف التصدير النفطي من خط أنابيب عبر تركيا.

وبعد ما يقرب من عقد من سعيها للتحكيم الدولي، حصلت الحكومة العراقية على اعتراف بحقها في السيطرة على صادرات النفط، وأمرت أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار كتعويض عن نقلها دون موافقة بغداد. واحتجاجا على ذلك، أغلقت أنقرة خط أنابيب التصدير.

وبدأت أنقرة في وقت لاحق أعمال الصيانة على خط الأنابيب الذي يساهم بنحو 0.5% من إمدادات النفط الخام العالمية. واتفق البلدان على الانتظار حتى اكتمال تقييم صيانة خط الأنابيب لاستئناف التدفقات بينما يواصلان الانخراط في معركة قانونية بشأن قرارات التحكيم.