الشيخ حمودي: رئيس الوزراء ثبت الموقف العراقي بشجاعة خلال لقائه بايدن وتعامل بروحية رجل الدولة

2024-04-21 18:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ثبت الموقف العراقي بشجاعة خلال لقائه الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، وتعامل بروحية رجل الدولة التي تحترم سيادتها.وقال الشيخ حمودي في كلمة له خلال ملتقى "الصفوة"، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وضح خلال زيارته إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، بأن العراق غير مستعد بأن يكون خاضعا لأمريكا او مع المسار الامريكي، بأجمل صورة".وبين أن "السوداني ثبت الموقف العراقي بشجاعة خلال لقائه بايدن وتعامل بروحية رجل الدولة التي تحترم سيادتها".وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد عاد أمس السبت، إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة.