التعادل الإيجابي يحسم لقاء الميناء وكربلاء في دوري النخبة

2024-04-21 18:48:03 - المصدر: واع

بغداد – واعحسم التعادل الإيجابي بهدف واحد لقاء فريق الميناء مع نظيره كربلاء التي استضافها ملعب الميناء لحساب الجولة الـ (23) من منافسات دوري نجوم العراق للمحترفين بكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) إن " اللاعب كرار جعفر تقدم للميناء أولاً في الدقيقة (71) من المباراة ، فيما عادل اللاعب عبد العباس اياد لفريق كربلاء في الدقيقة (74)".وبهذه النتيجة صعد فريق الميناء الى المركز الـ(12) في سلم الترتيب العام برصيد (27) نقطة ، فيما صعد فريق كربلاء الى المركز الـ(15) برصيد (23) نقطة .