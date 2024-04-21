التعادل الإيجابي يحسم لقاء الميناء وكربلاء في دوري النخبة
2024-04-21 18:48:03 - المصدر: واع
بغداد – واع
حسم التعادل الإيجابي بهدف واحد لقاء فريق الميناء مع نظيره كربلاء التي استضافها ملعب الميناء لحساب الجولة الـ (23) من منافسات دوري نجوم العراق للمحترفين بكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).
وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) إن " اللاعب كرار جعفر تقدم للميناء أولاً في الدقيقة (71) من المباراة ، فيما عادل اللاعب عبد العباس اياد لفريق كربلاء في الدقيقة (74)".
وبهذه النتيجة صعد فريق الميناء الى المركز الـ(12) في سلم الترتيب العام برصيد (27) نقطة ، فيما صعد فريق كربلاء الى المركز الـ(15) برصيد (23) نقطة .
حسم التعادل الإيجابي بهدف واحد لقاء فريق الميناء مع نظيره كربلاء التي استضافها ملعب الميناء لحساب الجولة الـ (23) من منافسات دوري نجوم العراق للمحترفين بكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).
وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) إن " اللاعب كرار جعفر تقدم للميناء أولاً في الدقيقة (71) من المباراة ، فيما عادل اللاعب عبد العباس اياد لفريق كربلاء في الدقيقة (74)".
وبهذه النتيجة صعد فريق الميناء الى المركز الـ(12) في سلم الترتيب العام برصيد (27) نقطة ، فيما صعد فريق كربلاء الى المركز الـ(15) برصيد (23) نقطة .