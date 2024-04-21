2024-04-21 18:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "ماركا" يوم الأحد، بأن هناك فكرة متزايدة داخل أروقة نادي ريال مدريد بأنه لا يمكن أن يتواجد مع الفريق سوى لاعب واحد من الثنائي فيرلاند ميندي، وألفونسو ديفيز.

وينتهي عقد ميندي مع ريال مدريد، في يونيو/ حزيران 2025، في حين يسعى الميرنغي إلى التعاقد مع الكندي ديفيز من بايرن ميونخ الصيف المقبل.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية، فإن ذلك قد يساعد على إبرام صفقة تبادلية ضخمة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ تشمل اللاعبين.

وأشارت إلى أن ميندي، البالغ من العمر 28 عامًا، أظهر تميزه في الفترة الأخيرة، وبات يحظى بثقة زملائه والجهاز الفني.

وفي الوقت نفسه، فإن احتمال التعاقد مع ديفيز يثير اهتمام جماهير ريال مدريد، رغم أن ريال مدريد بدأ يشعر بالقلق بشأن أشياء معينة.

وقالت "ماركا" إن السبب وراء قرار ريال مدريد بالتعاقد مع ديفيز، البالغ من العمر 23 عامًا، هو أن ميندي لم يوافق على اقتراح تجديد العقد.

ويخطط ميندي للبقاء في ريال مدريد لأنه يشعر بالرضا والاحترام داخل وخارج الملعب، كما أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يثق باللاعب كثيرًا، ويريد الاحتفاظ به.

في المقابل يدرك ريال مدريد أن ديفيز يمكن أن يكون "صفقة ذكية"، لكن الميرنغي يقدّر أيضًا تنوع ميندي ومهارته.

وبحسب "ماركا"، ستعتمد الجوانب المالية للصفقة المحتملة على كيفية تقييم كلا الظهيرين في مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعتقد ريال مدريد أنه لا يمكن أن يلعب ميندي وديفيز معًا، وأن وجود كلا اللاعبين قد لا يكون الخيار الأفضل.

وقد يكون فران غارسيا ضحية ميندي وديفيز، رغم أنه بدأ الموسم بقوة لكنه لعب بشكل أقل مؤخرًا، علمًا بأنه لا يزال أمامه 4 سنوات متبقية في عقده.

وينتهي عقد ديفيز مع بايرن ميونخ، في يونيو/ حزيران 2025، وتردد أنه لا يريد تجديد عقده مع النادي البافاري، ما يعني أن بيعه، الصيف المقبل، قد يكون الخيار الأفضل للحصول على عائد مادي، وتجنب رحيله مجانًا في يونيو/ حزيران 2025.