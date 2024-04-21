وزير الخارجية التركي: توقيع 20 اتفاقية خلال زيارة أردوغان إلى العراق

2024-04-21 18:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، (21 نيسان 2024)، إنه سيتم توقيع أكثر من 20 اتفاقية مع العراق خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان المقررة إلى العاصمة بغداد غداً الإثنين.

وقال فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق عقب لقائهما في إسطنبول، "هدفنا تطوير العلاقات (مع العراق) بحيث يكون الاستقرار الإقليمي والازدهار والتنمية ممكنا، وإضفاء طابع مؤسسي على علاقاتنا، وبذل ما بوسعنا لتطوير النظام والازدهار في المنطقة".

ولفت في هذا الإطار إلى الأعمال الجارية منذ فترة طويلة بين البلدين في مجالات مثل الأمن والطاقة والزراعة والمياه والزراعة والصحة والتعليم.

وأضاف "أتممنا الاتفاقات الأولية لتوقيع أكثر من 20 اتفاقية خلال زيارة رئيسنا".

وذكر فيدان، أن أردوغان سيتوجه إلى بغداد وأربيل خلال زيارته للعراق.

وأوضح أن الرئيس أردوغان سيلتقي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بغداد حيث سيُعقد اجتماع عمل، وسيتم التوقيع على الاتفاقيات بعد ذلك.

كما لفت إلى أن أردوغان سيلتقي أيضًا برئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن الجمعة الماضية، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة إلى بغداد "لن تكون زيارة عابرة".

وأضاف أنه "لأول مرة نجد هناك رغبة حقيقية بين العراق وتركيا في الذهاب إلى الحلول وليس ترحيل الملفات"، مؤكدا أنه سيبحث مع الرئيس التركي وضع المعالجات لملف المياه بين البلدين.

المصدر: الاناضول