القضاء العراقي يحكم على تاجر مخدرات إيراني بالسجن

2024-04-21 18:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الأحد، بأن محكمة جنايات المحافظة أصدرت حكماً بحق تاجر مخدرات إيراني الجنسية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالسجن لمدة 15 سنة بحق تاجر مخدرات إيراني الجنسية، نتيجة إدانته بالمتاجرة بالمواد المخدرة في مدينة الناصرية، مع أشخاص آخرين ما زالوا قيد الاعتقال".

وبين المصدر، أن "القرار صدر استناداً لأحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".