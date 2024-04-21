2024-04-21 19:06:08 - المصدر: منصة إيشان

أفاد مصدر أمني في الديوانية، اليوم الأحد، بأن شاباً قتل على يد أربعة من أصدقائه في المحافظة. وقال المصدر لمنصة “إيشان”، إن “شاباً اختطف قبل أسبوعين على يد مجهولين، وعثر على جثته في قضاء السدير بمحافظة الديوانية”. وأضاف، أن “شرطة المحافظة توصلت إلى المتهمين بقتله وهم أربعة من أصدقائه”، لافتاً إلى إلقاء القبض على اثنين […]

ظهرت المقالة اختطفوه وقتلوه.. أربعة أشخاص ينهون حياة صديقهم في الديوانية أولاً على Eishan.