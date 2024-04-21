2024-04-21 19:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، الأحد، رسمياً انطلاق مبادرة خطوة. وقالت وزارة الشباب والرياضة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن المبرقع أكد خلال كلمة له في حفل انطلاق مبادرة خطوة التي تقام بالشراكة بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمة الأمم المتحدة لغرب آسيا اللجنة الاقتصادية والاجتماعية على أن المبادرة تأتي استكمالاً لمبادرات سابقة تستوعب آلاف الشباب الطموح والمتطلع إلى سوق العمل محصناً بالعلم والمعرفة والتدريب المتكامل ليكون الشاب على أتم الجاهزية لممارسة دوره الريادي في العمل. وأضافت، أن المبادرة أقيمت على قاعة المركز الوطني للموهبة الرياضية في مقر وزارة الشباب والرياضة وحضرها وكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية علاء السكيني ومستشار رئيس مجلس الوزراء للشباب قاسم الظالمي فضلاً عن عدد من المسؤولين والناشطين والملاك المتقدم لوزارة الشباب والرياضة. وأشارت الى أن الوزير استعرض عدداً من المشاريع الكبيرة التي نفذتها وزارة الشباب لخدمة هذا القطاع الحيوي الكبير، مشيداً بـ الدور المسؤول لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا الاسكوا وجميع الملاكات التي عملت لاستيعاب خمسة آلاف شاب في هذا البرنامج الواعد الذي يستمر التدريب فيه لثلاثة أشهر، داعياً جميع شبابنا المبدع إلى أخذ دوره والتقديم لهذا المشروع. وأشادت ممثلة لجنة غرب آسيا للأمم المتحدة منى فتاح بحسب البيان بـ الدور الكبير للمبرقع وملاكات الوزارة في دعم قطاع الشباب، وتنفيذ البرامج الداعمة لقطاع الشباب. وعبرعلاء السكيني وكيل وزارة العمل عن شكره وتقديره للوزير ولوزارة الشباب والرياضة وروح التعاون التي تصب في خدمة شبابنا وتعالج مشكلاته الاجتماعية والاقتصادية، لافتة الى أنه تخلل الحفل عرض فيلماً تسجيلياً عن مبادرة خطوة فضلاً عن تجارب ناجحة لعدد من الشباب في سوق العمل واختتم المنهاج بمعرض فني تشكيلي نظمته دائرة ثقافة وفنون الشباب.