الرافدين يطلق وجبة جديدة من قروض مبادرة "ريادة" ويحدد الفئات المستفيدة منها

2024-04-21 19:32:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اعلن مصرف الرافدين، الأحد، اطلاق وجبة جديدة من قروض مبادرة ريادة والتي تبدأ من 1 مليون ولغاية 20 مليون دينار. وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، انه تم اطلاق وجبة جديدة من قروض مبادرة ريادة التي تبدأ من 1 مليون ولغاية 20 مليون دينار يتدرج بواقع 1 مليون دينار لدعم فئات الطلبة والخريجين والشباب من الباحثين عن العمل. وأضاف، أنه تم رفع وتعبئة مبلغ القرض عبر البطاقة الالكترونية للمسجلين ضمن قاعدة بيانات مبادرة ريادة والذين قدموا عليها من خلال تطبيق مصرف الرافدين، مؤكداً ان عملية التقديم والمنح الكترونية ومن دون وسيط يذكر.