الرافدين يطلق وجبة جديدة من قروض مبادرة ريادة

2024-04-21 19:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، (21 نيسان 2024)، عن منح وجبة جديدة من قروض مبادرة (ريادة) التي تبدأ من مليون دينار ولغاية 20 مليون دينار يتدرج بواقع 1 مليون دينار لدعم فئات الطلبة والخريجين والشباب من الباحثين عن العمل.

وقال المصرف في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "تم رفع وتعبئة مبلغ القرض عبر البطاقة الالكترونية للمسجلين ضمن قاعدة بيانات مبادرة (ريادة) الذين قدموا عليها من خلال تطبيق مصرف الرافدين".

وأكد، ان "عملية التقديم والمنح إلكترونية ومن دون وسيط يذكر".



