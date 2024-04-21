2024-04-21 19:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ناشد العشرات من المواطنين المالكين لعدد من الاراضي القريبة من جسر الزبير والتي وزعت لهم منذ اكثر من عقد بضرورة حسم مشروع الخدمات المتكامل لمناطقهم اضافة لفتح الطريق الرابط للمقاطعة والذي يربط جسري محمد القاسم والزبير.

وقال رئيس لجنة متابعة الخدمات للمقاطعة عقيل العيداني لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك دوائر عديدة تعرقل انجاز واكمال التصاميم او كشوفات المشاريع لغرض دمجها وارسالها الى حكومة البصرة لاحالتها ضمن موازنة العام الحالي وبالتالي فان الحكومة المحلية مطالبة بحل هذا الموضوع".

في المقابل دعا النائب الاول لمحافظ البصرة زيد الامارة ممثل المواطنين ومراسل وكالة "بغداد اليوم" لاجتماع، لغرض المضي بحل المشاكل التي تعاني منها المناطق القريبة من جسر الزبير.

وقال الامارة لمراسل "بغداد اليوم" انه "وجه باكمال جميع المتطلبات التي تقضي بفتح الشارع الرئيسي للمقاطعات واستحصال موافقة المحافظ لاستملاك وفتح الشوارع لكي تدخل ضمن مشروع خدمات متكامل".

وبين الامارة والذي اجتمع بمدير التخطيط بديوان المحافظة ولاء عبد الكريم ان "المحافظة واجبها حل المشاكل والعمل على انجاز الخدمات لمقاطعات سسيستفيد منها اكثر من عشرة الاف مواطن حيث تعهد مدير التخطيط بالعمل على متابعة الموافقات اللازمة لخدمة هذه المناطق".