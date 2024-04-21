2024-04-21 19:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تأهل منتخب العراق لكرة الصالات، مساء اليوم الأحد، (21 نيسان 2024) الى ربع نهائي بطولة كأس آسيا.

وحقق المنتخب العراقي، ريمونتادا تاريخية بعد فوزه على استراليا بنتيجة 6-2.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب استراليا على المنتخب الوطني بهدفين مقابل هدف ضمن بطولة كأس آسيا للصالات، لكن الأخير عاد للفوز وسجل خمسة أهداف في الشوط الثاني في انتصار تاريخي للعراق.

وسيواجه المنتخب العراقي أصحاب الأرض المنتخب التايلندي يوم الأربعاء المقبل وسيتأهل الفائز منهما إلى كاس العالم للصالات.