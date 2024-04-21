العراق يتأهل لدور ربع نهائي كأس آسيا لكرة الصالات

2024-04-21 19:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تأهل المنتخب العراقي لكرة الصالات، يوم الأحد، إلى دور ربع النهائي بعد فوزه على نظيره الأسترالي ضمن منافسات المجموعة الثانية لنهائيات كأس آسيا، المقامة حالياً في العاصمة التايلندية بانكوك.

وفاز العراق بنتبجة 6-2 في ثالث مواجهاته اليوم الأحد، ليواجه أصحاب الأرض المنتخب التايلندي يوم الأربعاء المقبل والفائز يتأهل إلى كأس العالم للصالات.

وجرت المباراة في قاعة هوامارك، عند الساعة الخامسة عصراً بتوقيت بغداد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الأسترالي بهدفين مقابل هدف واحد للمنتخب العراقي.

وفي الشوط الثاني تغيرت النتيجة بالكامل بعد أن سجل المنتخب العراقي خمسة أهداف متتالية لينتهي اللقاء بفوز عراقي كبير على أستراليا.