منتخب الصالات يضمن التأهل الى ربع نهائي بطولة آسيا

2024-04-21 20:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعحقق منتخبنا الوطني لكرة الصالات، اليوم الاحد، فوزاً كبيراً على نظيره الأسترالي بستة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية لنهائيات كأس آسيا لكرة الصالات المقامة في العاصمة التايلندية بانكوك (2024).وأفاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، بأن الفريق العراقي قدم مستوى رفيع اهله للسيطرة على مجريات المباراة، وأثمر عن تسجيل ستة اهداف.وبهذا الفوز حجز أسود الرافدين مقعداً في الدور ربع النهائي للبطولة الآسيوية بعد تحقيقه فوزين على السعودية واستراليا وخسارة أمام نظيره الاوزبكي.