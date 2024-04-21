2024-04-21 20:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعجرت، اليوم الاحد، خمس مباريات ضمن المجموعة الثانية لحساب الجولة (17) من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "نادي المصافي حقق فوزا مستحقاً على نظيره الديوانية بنتيجة 3 – 2، فيما تمكن الصناعات الكهربائية من الفوز على فريق غاز الشمال 1-0، وحقق نادي الكوفة فوزا مهماً على فريق الجولان 2-1، وانتهت نتيجة مباراة ديالى و نادي الصناعة بالتعادل السلبي ، وحسم التعادل السلبي 0-0 أيضاً مباراة الرمادي ونظيره البحري".