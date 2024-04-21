العبودي يؤكد اعتماد سياسة تدويل التعليم العالي واستقطاب الطلبة الدوليين للدراسة في العراق

2024-04-21 20:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الأحد، اعتماد سياسة تدويل التعليم العالي واستقطاب الطلبة الدوليين للدراسة في الجامعات العراقية.وذكرت دائرة الإعلام والاتصال الحكومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العبودي في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر السنوي السابع لكلية العلوم السياسية بجامعة النهرين الذي جاء تحت عنوان (مكانة العراق في ظل المتغيرات الاقليمية والدولية)، قال إن وزارة التعليم العالي اعتمدت سياسة ومنهجية تهدف الى تدويل التعليم العالي وربط برامجها الأكاديمية مع متغيرات المعرفة العالمية ونجحت في الانفتاح على الحواضر التعليمية الرصينة في المحافل الدولية وتمكنت من صياغة فرص التوأمة مع الجامعات العالمية في مختلف البرامج والتخصصات التي تخدم حركة التنمية في العراق".وأضافت، أن "تضافر الاستراتيجية التعليمية وتعاضد سياقاتها مع البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري فتح المجال لاستثمار جميع الفرص المتاحة واستنهاض الطاقات المتوفرة وتسخير جميع الإمكانات المادية والمعرفية لبلوغ النتائج المرجوة في العملية التعليمية".وأشارت الى أنه "تخللت فقرات المؤتمر عدد من الكلمات لرئيس جامعة النهرين علي الشاوي وعميد كلية العلوم السياسية أسامة السعيدي فضلا عن جلسات بحثية تناولت محاور عدة هي مكانة العراق في ظل التحولات الإقليمية والدولية واتجاهات سياسة العراق الخارجية وسياسة العراق الداخلية من أجل الاستقرار والتنمية إضافة إلى محور سياسة العراق الاقتصادية في ظل المتغيرات الإقليمية".