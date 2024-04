2024-04-21 20:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف مصدر في محكمة استئناف ذي قار ، اليوم بان محكمة جنايات المحافظة اصدرت حكماً جنائيا بحق تاجر مخدرات ايراني الجنسية.وقال المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكماً بالسجن لمدة 15 سنة بحق تاجر مخدرات ايراني الجنسية، نتيجة ادانته بتهمة المتاجرة بالمواد المخدرة في...

