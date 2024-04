مجلس ذي قار يمدد فترة مقابلة المتقدمين لشغل المناصب الإدارية الشاغرة

2024-04-21 20:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:اعلن مجلس محافظة ذي قار عن تمديد موعد مقابلات المتقدمين لشغل المناصب الإدارية الشاغرة في الوحدات الإدارية. وذكر بيان للمجلس تابعته شبكة اخبار الناصرية أن الموعد الخاص بمقابلة المتقدمين لشغل منصب قائممقام قضاء الإصلاح و قضاء النصر وناحية الطار تم تمديده.واضاف، ان المدة التي حددتها اللجنة تنتهي حتى...

