التربية تعلن موعد إطلاق تخصيصات منحة التلاميذ والطلبة

2024-04-21 20:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت ️وزارة التربية، اليوم الأحد، (21 نيسان 2024)، عن موعد توزيع منحة التلاميذ والطلبة من أبناء العوائل المشمولة باعانات الحماية الاجتماعية.

وقالت التربية في تصريح نقلته الصحيفة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، انها "ستوزع منحة الطلبة بمجرد إطلاق التخصيصات المالية لها".

يشار الى ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد خصصت منحة مالية لتلاميذ وطلبة المراحل الدراسية التي تتقاضى أسرهم رواتب من الحماية الاجتماعية، وتكون للمرحلة الابتدائية 30 ألف دينار، والمرحلة المتوسطة، 50 ألف دينار، والدراسات الجامعية، 100 ألف دينار، والماجستير والدكتوراه 150 ألف دينار.



