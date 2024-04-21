هنغاريا تبدي رغبتها بتعزيز العلاقات وتنمية التعاون مع العراق

2024-04-21 20:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد السفير الهنغاري في بغداد اتيلا تار، الاحد، رغبة بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية وتنمية التعاون مع العراق. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل ببغداد، السفير الهنغاري لدى العراق اتيلا تار والوفد المرافق له. وأكد رشيد وفقا للبيان، أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون المشترك بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، لافتا إلى ضرورة التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المتبادل لترسيخ السلّم والأمن الدوليين. واشار إلى، أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب خاصة في قطاع الزراعة وإدارة الموارد المائية والمجالات السياحية والآثار والفنون. من جانبه، أكد السفير اتيلا تار تطلع بلاده لتعزيز العلاقات مع العراق وتنمية التعاون، ودعم أمنه واستقراره وعودته ليأخذ دوره الحيوي المهم في المنطقة.