كابيتا واستوديو VMS السعودي يشكلان جسر للاستثمار بين العراق والسعودية

2024-04-21 20:48:38 - المصدر: كابيتا

القاهرة، مصر — أبريل 2024

تعلن شركة كابيتا، الرائدة في ادارة الاستثمار وتطوير الأعمال في العراق، واستوديو صندوق الاستثمار (VMS)، الذي يتخذ من السعودية مقرًا له، عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال وتسهيل الاستثمار في المشاريع الناشئة داخل العراق والتوسع نحو السوق السعودي.

تم إطلاق هذه التعاون تحت مظلة برنامج “BRIDGE”، المصمم لتعزيز العلاقات وتعزيز التعاون الثنائي بين العراق والسعودية في قطاع ريادة الأعمال. وقد تم توقيع الشراكة جنبًا إلى جنب مع برنامج BRIDGE في مصر، ما يؤكد الالتزام المشترك برعاية الابتكار التجاري والتنمية الاقتصادية عبر المنطقة.

عبر مجاهد الويسي، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتا، عن حماسه للشراكة: "نحن متحمسون لاستثمار برنامج BRIDGE لتعزيز المشهد الريادي في العراق وتمكين رواد الأعمال العراقيين للدخول والنجاح في السوق السعودي. هذه المبادرة لا تدعم رؤيتنا لتحفيز النمو التجاري فحسب، بل تمكن أيضًا رواد الأعمال لدينا من توسيع عملياتهم على الصعيد الدولي."

ومن جانبه، تحدث الدكتور معتز أبو عنق، الرئيس التنفيذي لشركة VMS، عن التعاون قائلاً: "نحن متحمسون للشراكة مع كابيتا وشبكة المستثمرين المخاطرين العراقية لتكرار نموذجنا الناجح من مصر في العراق. هذه الشراكة ستسمح لنا بتوسيع نطاق تأثيرنا وتسهيل دخول الشركات الناشئة العراقية إلى السوق السعودي، الذي يزخر بفرص لحلول الأعمال المبتكرة."

من المقرر أن ينطلق برنامج BRIDGE في بغداد في عام 2024، ويتضمن ورش عمل مكثفة وجلسات تواصل يقودها مستثمرون ورواد أعمال سعوديون. سيشارك في البرنامج مجموعة مختارة من الشركات الناشئة العراقية، حيث ستتلقى التوجيه المخصص واستراتيجيات النمو لإعدادها للدخول إلى السوق والحصول على استثمارات في السعودية.

سيختتم البرنامج باختيار الشركات المشاركة الأعلى أداء للقيام برحلة ممولة بالكامل إلى السعودية، حيث سيقابلون مستثمرين محتملين ويستكشفون فرص نمو واستثمار أكبر.

يجلب كل من كابيتا و VMS خبرة واسعة وشبكة واسعة في أسواقهما، والتي ستكون حاسمة في نجاح هذا البرنامج. من خلال هذه الشراكة، يهدف الطرفان إلى خلق منصة قوية لتبادل المعرفة والابتكار والنمو الاقتصادي، مما يربط الإبداع العراقي بفرص السوق السعودية.

حول كابيتا كابيتا هي شركة متخصصة في تطوير القطاع الخاص ومقرها العراق، متخصصة في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى والشركات الناشئة من خلال الاستثمار والبحث وبرامج الاحتضان. تشتهر كابيتا بنهجها المبني على البيانات، وقد لعبت دورًا رائدًا في برامج مبتكرة مثل شبكة المستثمرين المخاطرين العراقية وأكاديمية تطوير الأعمال لتعزيز نظام الأعمال النابض في العراق.

حول VMS VMS هي استوديو مشاريع يقع مقره في السعودية ويتركز على بناء واستثمار في الشركات الناشئة المبتكرة. بمحفظة قوية ونهج ديناميكي لتطوير الأعمال، تهدف VMS إلى تعزيز نسيج ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط من خلال الشراكات الاستراتيجية والبرامج ذات التأثير.