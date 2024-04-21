ماذا اكتشفت القوات الامنية في الملاهي الليلية ببغداد قبل ان تقرر إغلاقها؟

2024-04-21 21:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني اليوم الأحد (21 نيسان 2024)، ان اعتقال شبكات كشف عن فضائع تمارس في الملاهي وهو السبب وراء حملة اغلاق الملاهي في بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار غلق الملاهي في بغداد جاء بسبب القبض على شبكات كبيرة تعمل في مجال الاتجار بالبشر والمخدرات وبيع النساء والأطفال وغسيل الأموال"، فيما وصفها بأنها "مرتع للسراق والقتلة".

ومنذ شباط الماضي تشن وزارة الداخلية حملات مستمرة على غلق الملاهي في بغداد، فيما تحولت هذه الملاهي إلى "مصنع" للفاشينستات وواجهات غاسلي الاموال.

وسبق ان قالت وزارة الداخلية انها عملت بقرار غلق الملاهي الليلية في العاصمة بغداد التي يبلغ عددها أكثر 78 المجازة وغير المجازة، بعد مطالبات وشكاوى من قِبل المواطنين الذين يسكنون بالقرب منها.

وينظّم اصحاب الملاهي منذ اسابيع احتجاجات وتظاهرات في منطقة الباب الشرقي والكرادة احتجاجا على اغلاق الملاهي.