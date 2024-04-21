2024-04-21 21:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأحد (21 نيسان 2024)، عن زيارة سيجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أربيل بعد زيارته العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أي زيارة يجريها مسؤول أجنبي الى بغداد، تُشمل أربيل بها، وسيزور أردوغان مدينة أربيل ويلتقي برئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني فضلا عن رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني وشخصيات أخرى".

وأضاف أن "الزيارة ستناقش 4 ملفات هي موضوع حزب العمال الكردستاني وملف استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، وملف المياه، وأيضا ملف الزراعة والتجارة".

ومن المؤمل ان يصل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، غدا الاثنين، الى بغداد، في زيارة وصفها السوداني بانها "غير عابرة"، وستؤدي لوضع حلول لأول مرة بدلا من ترحيل الملفات.

وكشفت تقارير تركية قبل ايام ان اردوغان قد يزور اربيل بعد انتهاء زيارته الى بغداد، خصوصا وان علاقة انقرة مع اربيل جيدة على العكس من علاقة انقرة بالسليمانية.