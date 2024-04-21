الأولمبي العراقي مستعد لمواجهة السعودية

2024-04-21 21:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكمل المنتخب العراقي الأولمبيّ، يوم الأحد، تحضيراته الفنيّة في مجمعِ الإرسال بالدوحة، استعداداً لمُواجهةِ نظيره السعودي غداً الاثنين، في ملعب استاد خليفة، الساعة 6:30 مساءً، ضمن الجولةِ الثالثة من نهائياتِ كأس آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس.

وحضر التدريبات عُضو اتحاد الكرة العراقي، رئيس الوفد، غانم عريبي، وعضو المكتب التنفيذيّ للجنةِ الأولمبية الوطنيّة خليل ياسين، ومدرب المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، وملاكه التدريبيّ المُساعد، وشملت تدريبات اليوم على عددٍ من حالاتِ اللعب في الجانبين الدفاعي والهجومي.

وعن احتمالاتِ تأهل المنتخب الأولمبي، إلى الدور المُقبلِ من البطولةِ، بيّن المديرُ الإداريّ للمنتخبِ الأولمبيّ، عبد الجبار هاشم، الآليةَ الآتية:

في حال الفوز على السعودية، وفوز تايلاند على طاجيكستان، سيتـم الذهاب إلى فارق الأهداف، وفي حالةِ تعادل المنتخب مع السعودية، وتعادل تايلاند مع طاجيكستان، يتم الذهاب إلى فارق المواجهات، وعند خسارةِ المنتخب أمام السعودية، وخسارة تايلاند أمام طاجيكستان، يـتـم الذهاب إلى فارق الأهداف.