2024-04-21 21:18:08 - المصدر: منصة إيشان

نشر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تغريدة مطولة عن المتهاوين أمام الفساد، فيما حشد الشباب لمرحلة مقبلة، قد تقرب تياره من السياسة. ودعا الصدر في تغريدته المطولة إلى “إيجاد طبقة شبابية مؤمنة واعية مثقفة صائنة نفسها عن الملذات العامة والخاصة بعيدة عن الأنانية والتطرف والتشدد”. وبحسب التغريدة، فإن الصدر، انتقد “المتهاوين” أمام المناصب، مذكراً بمن […]

ظهرت المقالة مصوّباً نحو “المتهاوين” أمام الفساد.. الصدر يقترب من السياسة عبر “تحشيد الشباب” أولاً على Eishan.