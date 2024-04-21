محافظ بغداد يصدر توجيهات للشركات المنفذة للمشاريع في العاصمة

2024-04-21 21:42:01 - المصدر: واع

بغداد- واع – حسن الفوازأصدر محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الأحد، توجيهات للشركات المنفذة للمشاريع في العاصمة، فيما أشار إﻟﻰ أن المحافظة ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه من يحاول الضغط وابتزاز الشركات المنفذة للمشاريع.وقال العلوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم اليوم عقد اجتماع مع المجموعة الاولى للشركات المنفذة والمقاولين الذين ينفذون المشاريع الخاصة بمحافظة بغداد، وهناك لقاءات مع مجاميع أخرى"، مبينا "أكدنا في هذا الاجتماع على التعاون مع الشركات لإنجاز الأعمال وفق المواصفات القياسية ووفق شروط التعاقد التي تم التعاقد معها".وأضاف، أنه "تم الاطلاع على المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل الشركات وتؤخر إنجاز الأعمال المكلفين بها"، لافتا الى "أننا وجهنا أقسامنا والدوائر والمعنيين من الموظفين بتسجيل هذه العقبات، وأكدنا على إدامة الصلة معهم للتواصل معنا بشكل مباشر من خلال النائب الاول والنائب الثاني لمحافظ بغداد او حتى الاتصال بمحافظ بغداد بشكل مباشر".وتابع "أكدنا على إبلاغنا عن اي ضغط يسلط عليهم من اي جهة او تعرضهم الى محاولة ابتزاز، كي نتخذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق من يمارس هذا الفعل المخالف للقانون".وشدد على ضرورة "إنجاز المشاريع وفق الفترة الزمنية المحددة والمواصفات"، لافتا الى "أهمية التعاون مع المقاولين والشركات".وذكر أن "ذلك يعد نهجا لدعم القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع كون هذا القطاع شريك حقيقي".وشدد على أنه "دون القطاع الخاص لا يمكن تسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع وتخفيف العبء على الموازنة وعلى مؤسساتنا الحكومية لتنفيذ مشاريع لخدمة أهالي العاصمة".وذكر محافظ بغداد أن "البرنامج الحكومي يتضمن أهدافا عامة تقع ضمن سياسات العامة للحكومة الاتحادية، والمحافظة طرف شريك في تنفيذ أولوية الحكومة الاتحادية على مساحة المحافظة"، لافتا إلى أن "تعدد اساليب الرقابة والمتابعة والتقييم مهم في تسريع الإنجاز وتشخيص الخلل بشكل مبكر، كما ان تقاطع المعلومات مهما ايضا".وأكد "أننا نهدف لتسريع الإنجاز ومعالجة الخلل ومراقبة التجاوزات إذا حصلت في اي موقع من مواقع العمل"، مشيرا إلى "أننا مستمرون بإنجاز المشاريع".وبين أن "الإعلاميين شركاء في الرصد والتشخيص وإيصال الملاحظات كي نعالج المشكلات والخلل الذي يقع في أدائنا وهذا طبيعي"، موضحا أن "أي عمل يتضمنه فيه خلل مقصود وغير مقصود، ونعمل على معالجته فورا".