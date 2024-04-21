محافظ النجف الأشرف: خطة لتوزيع الأراضي على الفئات الهشة

2024-04-21 21:42:01 - المصدر: واع

واع - النجف الأشرف – حيدر فرمانأعلن محافظ النجف الأشرف يوسف كناوي، اليوم الأحد، وجود خطة لتوزيع قطع الأراضي على الفئات الهشة أو شمولهم بوحدات سكنية، فيما تطرق لملف المشاريع المتلكئة.وقال كناوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "عند تسلمنا المسؤولية في المحافظة وجدنا عدد المشاريع الخاصة بالنجف في موازنة 2023 والمرسلة الى وزارة التخطيط تبلغ 179 مشروعاً، ولم ينفذ منها إلا 33 مشروعاً لذلك نعمل منذ تولينا المسؤولية على إكمال إجراءات استكمال المشاريع المتوقفة".وأضاف، أنه "لم يتبق الآن إلا 6 مشاريع ونعد بأنها سترى النور بعد مصادقة وزارة التخطيط"، مشيراً إلى أننا "لاحظنا أن هناك ضعفاً كبيراً في متابعة المشاريع وهي بحاجة الى متابعة دقيقة من قبلنا وجميع الدوائر المعنية".وبخصوص دعم الفئات الهشة قال كناوي إننا "نعمل بتنسيق حثيث مع وزير العمل وقد ناقشنا معه إمكانية شمول أكبر عدد ممكن من هذه الفئات بالامتيازات التي تمنحها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية"، مبيناً أننا "لدينا خطة لتوزيع قطع الأراضي على تلك الفئات المحرومة او شمولهم بوحدات سكنية، لكن الأهم تسخير الخطة الاستثمارية في تحسين الواقع المعيشي لهذه الفئة، ومنها توفير فرص عمل لائقة بهم، كما سنعمل على إنشاء مجمعات سكنية واطئة الكلفة".